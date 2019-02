Tonka Tomicic habla sin pelos en la lengua sobre lo que piensa de los piquitos en festivales 19 febrero

Un clásico de clásicos en los festivales nacionales es “el piquito” que con tanta euforia casi siempre pide el público que está presente en los certámenes. Y aunque los animadores a cargo muchas veces acceden sin problema a dárselo, hay otros que no están del todo cómodos a la hora de hacerlo.

Así lo confesó Tonka Tomicic, ya que para ella “es como esa cosa del macho, el macho viril y la mujer sumisa”, comenzó diciendo, para luego agregar una experiencia personal. “A mí me pasó en el Festival de Antofagasta. Yo no me quería dar el beso porque sentía que no era necesario… A mí me hizo ruido y yo me negué. Pero igual me trajo costos, porque toda la gente te ve y te dice ‘ah, estas exagerando’”.

Finalmente, la animadora de Bienvenidos aseguró: “Yo sacaría el beso. Hace algunos años atrás si no dabas el beso, cuestionaban el trabajo. No era una performance completa si no te dabas el beso”.