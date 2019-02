Paloma Mami podría pisar el escenario de Viña gracias a Bad Bunny 5 febrero

No es un secreto para nadie que uno de los artistas del momento en la escena musical mundial es Bad Bunny, cantante de trap que se prepara de cara a lo que será su primera presentación en el Festival de Viña del Mar 2019. A pocas semanas de que eso pase, circula un rumor que lo involucra a él y a la artista nacional Paloma Mami.

Y es que algunos sapos han dicho que la dueña de “No Te Enamores De Mi”, podría pisar el escenario de la Quinta Vergara gracias al purtorriqueño. Rumor que no estaría muy alejado de la realidad, ya que ambos pertenecen al mismo sello discográfico. Eso sí, aunque él y ella no se han referido al tema, los más felices con la situación serían los fans, quienes no han dejado de hablar sobre esto en redes sociales, luego de que fuentes de Chilevisión se fueran de tarro.

Por ahora solo queda esperar hasta el viernes 1 de marzo para saber si es verdad, día enque el intérprete de “Mía” se subirá a la tarima viñamarina para hacer bailar y cantar a todos los fanáticos chilenos.

¿Cómo sería esta colaboración?

Que tan real será que paloma mami es invitada de bad bunny al festival de viña👀🙊 — Ignacito F’ ✌🏻 (@Inaaazio) 5 de febrero de 2019

en el chilevision dijeron que la paloma mami podía cantar con bad bunny en viña y es un gran sí para mi — Lissette🇨🇱 (@jonasbthebest) 4 de febrero de 2019

weon, bad bunny dijo que si no invitaban a la paloma mami al festival de viña, la iba a subir al escenario para que cante con él — constanza (@gseventan) 30 de enero de 2019