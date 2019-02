Ex actor de Verdades Ocultas se fue de tarro y dijo que le carga el alargue de la teleserie 15 febrero

Sabemos que las casas televisivas están modificando sus líneas y hace poco Canal 13, anunció que Julio Milostich se unirá a ellos para trabajar en el área dramática nocturna. El actor que hace poco interpretó a Pedro Mackenna en Verdades Ocultas como papá de Rocío, habló sobre este proyecto en La Tercera.

Pero como era de esperarse, también se refirió a su trabajo en la producción de Mega que ya lleva casi dos años al aire. Sobre la exención de esta, que tiene chatos a los televidentes por lo “latera que se ha hecho”, confesó que les encuentra toda la razón.

“Me carga… Si pasas una semana sin ver la teleserie, y la retomas, verás que no te has perdido de nada”, dijo. Todo esto, porque según él, los actores se desgastan: “No me gusta tanto tiempo un rostro haciendo lo mismo y una persona viendo la misma historia. Y todo esto es por razones netamente económicas. No sé qué experimento será, pero me da pudor. Yo prefiero los 100 capítulos bien apretaditos, contando una historia potente”, aseguró.

De seguro muchos piensan tal cual.