A Gala se le pasó lo tímida: Se puso hot y su foto causa debate en redes sociales 14 febrero

Estamos en plena celebración del Día De Los Enamorados y varios famosillos han subido a redes sociales diversas muestras de amor, entre ellas Maura Rivera y Betsy Camino, quien por lo demás ha sido bastante criticada -mira-. A ellas se unió también Gala Caldirola, quien no dudó en dedicarle unas palabras a Mauricio Isla.

En ese contexto la modelo española compartió una íntima foto junto a su pareja, en donde se le ve bien acurrucada a su enamorado en el interior de un jacuzzi con dos copas de vino.

Como era de esperar la fotografía fue catalogada por sus seguidores como “hot” y generó una ola de críticas por exponer mucho. Además, la molestaron irónicamente con el: “Me saliste bastante tímida eh”, frase con la que el futbolista comenzó su conversación con ella cuando recién se estaban conociendo.

Así entonces la publicación que realizó la ex chica reality alcanzó más de 60 mil me gusta y un centenar de comentarios, en los que respondió sin pelos en la lengua: “Se me quitó lo tímida”.

Revisa la candente fotografía de los tortolitos: