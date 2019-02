Cami Recabarren saludó a su verdadero amor en Instagram 14 febrero

Hace algunas horas y para no quedar atrás en los saludos del Día De Los Enamorados, Camila Recabarren, quien a pesar de estar solita sentimentalmente le dedicó un emotivo mensaje al amor de su vida.

La modelo hizo una sincera reflexión en su cuenta de Instagram para su hija Isabella, a la que le escribió un sincero y tierno mensaje donde habla del amor incondicional.

“No sé si me he enamorado de una pareja no sé, de verdad no sé , pero sé fehacientemente que es el amor aunque digan que es diferente, siento que nada ni nadie podría superar el amor que siento por mi hija Isabella. Por eso soy feliz y vibro en amor, porque ella me lo hace sentir día a día, segundo a segundo FELIZ DÍA CABRXS MAMONXS ”, escribió la ex chica reality. Frente a esto, sus seguidores no dudaron en reaccionar y coincidieron con ella en decir que el amor por los hijos es el único verdadero.

Recordemos que Recabarren, ha hecho noticia en los últimos días por mostrar sus estrías a través de una historia en Instagram, donde se le ve segura y empoderada –ver más detalles-.

¡Aww!