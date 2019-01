Paloma Mami paró en seco a seguidora que la trató de mentirosa y operada 4 enero

La fama va creciendo rápidamente para Paloma Mami y con ella sus fans, quienes constantemente le expresan su cariño a través de Instagram donde está por alcanzar el millón de seguidores. Sin embargo, eso la ha llevo a tener que lidiar día a día también con la mala onda de algunos.

Así le pasó luego de que compartiera una foto en traje de baño desde Puerto Rico -revísala acá-, en la que una chiquilla la trató de mentirosa por no reconocer sus operaciones: “¿Para que mentirle a la gente así? Si todos sabemos que estás operada. La gente no es weona. Te ves linda con tus operaciones, pero no es necesario mentir y hacer controversia para tener más seguidores. Está de moda mentir en las redes sociales, parece”.

En respuesta, la cantante nacional dijo que solo le prestó atención a sus palabras para dejar claro que ella no necesita hacer nada para ganar seguidores porque “llegan solos”, además expresó que, “yo NO soy operada y tampoco tiene nada de malo serlo. La que puede puede, cachai”.

¡Uhh!