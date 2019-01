Angélica Sepúlveda asegura haber estado embarazada en “1810” y papito corazón no tenía idea 30 enero

Anoche, Angélica Sepúlveda, participó del late de CHV, “La Noche es Nuestra”. En el programa la ex chica reality, se mandó una confesión de aquellas y aseguró que estaba embarazada en la final de “1810”.

La conocida chiquilla, relato que esto se gestó en pleno quiebre amoroso con Arturo Prat. “El estrés me hacía estar muy sensible y sin ganas de querer participar, Arturo me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba y me sentía mal”.

La situación no había pasado a mayores hasta que “sorpresa, estaba embarazada” declaró.

“Le dije a Arturo que me sentía extraña, mal, hablé con María José Barraza (productora del reality) y le dije que podría ser estrés o el colon”, de esta manera logró evitar que la información se diera a conocer en los medios de comunicación.

Frente a esto la pareja decidió hacerse un test de embarazo, pero Angélica Sepúlveda se quedó calladita y no comentó el resultado de la prueba. “Quedaban muy pocos días para la final, le dije que se relajara, que estaba todo bien”.

Frente a esta sorpresiva declaración, “Intrusos” decidió conocer la versión del papito corazón y se llevaron la media sorpresa. “Me hubiera gustado enterarme en el momento y no 10 años después en un programa de televisión”.

“Ahora que soy papá entiendo la importancia de este hecho y me hubiese gustado acompañarla en todo el proceso que ella alcanzó a vivir”, agregó.

¡La volaita!