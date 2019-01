Panelista de “La mañana de CHV” confirmó que no continúa en el matinal 30 enero

Hace algunas semanas, que el programa “Intrusos” dejó en evidencia que Daniela Aránguiz estaba mirando para al lado y negociando con Canal 13 por lo que su salida “La mañana de CHV” sería cosa de días.

Y así mismo fue, hoy la esposa de Jorge Valdivia, confirmó que ya no continúa en el matinal de Chilevisión y que aparentemente llegaría al canal del angelito.

“Yo en marzo no sigo en el matinal, y es un tema de horarios. El matinal va a ser de las 8 de la mañana hasta las 11. Y luego empieza otro programa con un nuevo equipo, que es el que trabaja con Pamela Díaz en la noche, y les deseo lo mejor del mundo. Ojalá que les vaya la raja”, comentó la modelo a “Intrusos”.

“Estoy viendo si me quedo en febrero por las propuestas que tengo en otros canales, pero yo no voy a trabajar desde las 7 a las 11 de la mañana porque ese es el horario que yo tengo con mis hijos, y gracias a Dios tengo la oportunidad de estar con ellos… A mí no me conviene el horario y no he tenido conversaciones con nadie de la producción del segundo bloque porque es otro director”, explicó posteriormente.

Pero eso no es todo, porque la chiquilla aseguró que seguirá en la TV, ya que tiene varias negociaciones con otros canales. “Yo no me cierro a nada. Son conversaciones que están. Con Canal 13 hay una propuesta para un plazo más largo, no es para ahora. Es para julio, quizás por ahí me vean por las pantallas de Canal 13”, reconoció.

Con esto “La mañana de CHV” se queda sin panelista, por lo que no se sabe quién podría reemplazar a la modelo en el panel.

