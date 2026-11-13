«Noche tan Linda»: la premiada obra que llegará gratis al Teatro Municipal de San Felipe

Una historia sobre identidad, diversidad y resistencia llegará gratuitamente a San Felipe durante noviembre. Se trata de «Noche tan Linda», montaje que la Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte (CoArtRe) presentará el viernes 27 de noviembre.

La función comenzará a las 19:00 horas en el Teatro Municipal de San Felipe. La actividad cuenta con la organización de la Municipalidad de San Felipe y su Oficina de la Diversidad. Además, tendrá entrada liberada para el público.

Escrita por el dramaturgo Pablo García Gómez y dirigida por Martín Balmaceda, la obra sigue la historia de José Macario-Camelia Margarita. Se trata de una mujer transgénero que sueña con convertirse en La Lupe, reconocida cantante cubana.

Ese anhelo representa una posibilidad de escapar de la pobreza y la violencia que marcan su entorno. A partir de su historia, el montaje aborda las dificultades que enfrentan las personas para construir y expresar su identidad en una sociedad que todavía mantiene barreras frente a la diversidad.

Una obra reconocida en Chile y el extranjero

«Noche tan Linda» combina teatro documental, performance y teoría de la representación. Su propuesta utiliza el lenguaje visual y corporal para explorar experiencias de la comunidad LGBTIQ+ en contextos de exclusión.

La producción también cuenta con importantes reconocimientos internacionales. En 2013 obtuvo el Concurso de Dramaturgia del Proyecto Asunción del Teatro Pregones. Posteriormente, recibió los premios HOLA y ACE en Nueva York.

El elenco está integrado por Esteban Leiva, Vanessa Leyton, Sandra Navarrete, Marcelo Torrealba, Felipe Olguín, César Fereira e Ignacio Núñez.

La presentación en San Felipe forma parte del plan de gestión de CoArtRe, financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

¿Cuándo y dónde ver «Noche tan Linda» gratis?

Fecha: viernes 27 de noviembre.

viernes 27 de noviembre. Horario: 19:00 horas.

19:00 horas. Lugar: Teatro Municipal de San Felipe.

Teatro Municipal de San Felipe. Entradas: gratuitas.

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