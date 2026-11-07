Teletón 2026: anuncian cortes de tránsito y cambios en el horario del Metro por cierre en el Estadio Nacional

La Teletón 2026 se prepara para vivir su gran cierre en el Estadio Nacional. Es por eso que las autoridades anunciaron un plan especial de transporte para facilitar los desplazamientos durante la jornada.

El espectáculo final de la cruzada solidaria se realizará este sábado 7 de noviembre en el recinto deportivo ubicado en la comuna de Ñuñoa. Por este motivo, los conductores deberán considerar algunos cortes de tránsito en las calles cercanas.

Además, Metro de Santiago confirmó una importante modificación en sus horarios habituales, con el objetivo de facilitar el regreso a casa de quienes asistan al evento.

Teletón 2026: ¿Qué calles tendrán cortes de tránsito en Ñuñoa?

De acuerdo con la información entregada por Transporte Informa, las restricciones vehiculares comenzaron a las 13:30 horas de este sábado 7 de noviembre.

Los cortes afectan dos importantes avenidas cercanas al Estadio Nacional:

Avenida Pedro de Valdivia: corte de la calzada poniente.

Avenida Maratón: corte de la calzada oriente.

Ante estas modificaciones, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternativas y considerar mayores tiempos de traslado para circular por el sector.

En cuanto al espectáculo, las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 17:00 horas, mientras que el show comenzará a las 21:00 horas y se extenderá hasta aproximadamente las 02:00 de la madrugada del domingo.

Metro extenderá su horario hasta las 03:30 horas

Una de las principales medidas para esta jornada será la extensión del funcionamiento de Metro de Santiago. La empresa confirmó que las líneas 3 y 6 mantendrán sus servicios hasta las 03:30 horas de la madrugada del domingo 8 de noviembre.

Sin embargo, no todas las estaciones estarán disponibles, ya que el plan contempla accesos y salidas en puntos específicos.

Los asistentes podrán utilizar las estaciones Estadio Nacional, correspondiente a la Línea 6, y Ñuñoa, que conecta las líneas 3 y 6. En tanto, para salir por la Línea 6 estarán habilitadas Cerrillos, Franklin, Ñuñoa y Los Leones.

Por la Línea 3, los pasajeros podrán descender en Plaza Quilicura, Universidad de Chile, Irarrázaval, Ñuñoa y Plaza Egaña. Además, la estación Ñuñoa funcionará como punto de combinación entre ambas líneas y Franklin tendrá disponible su Estación Intermodal.

Red Movilidad también tendrá buses especiales

Por su parte, Red Movilidad dispondrá de recorridos especiales durante la madrugada para facilitar el regreso de los asistentes a sus hogares.

Entre los servicios contemplados destacan los buses 103, 104x, 506 y 516, que conectarán el sector del Estadio Nacional con comunas como Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Maipú y Pudahuel.

Asimismo, desde la Intermodal Franklin funcionarán los recorridos 201x y 301x, que permitirán trasladarse hasta San Bernardo. De esta manera, quienes asistan al cierre de la Teletón 2026 tendrán distintas alternativas de transporte para regresar a casa después del espectáculo.

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