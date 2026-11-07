«Hasta siempre, amado Zebra»: Daniela Vega compartió emotiva despedida a Sebastián Lelio tras su muerte

La muerte de Sebastián Lelio sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo y la cultura chilena. Durante este sábado 7 de noviembre, Daniela Vega compartió una emotiva despedida para el director. Con quien construyó una estrecha relación que trascendió el ámbito profesional.

La actriz, protagonista de Una mujer fantástica, película que conquistó el Oscar en 2018 bajo la dirección de Lelio, utilizó su cuenta de Instagram para recordar al cineasta con una antigua fotografía y un sentido texto.

Lejos de centrarse en los reconocimientos que ambos consiguieron gracias a la exitosa producción, la intérprete quiso destacar los momentos personales que compartieron y la amistad que nació entre ambos.

La especial fotografía que Daniela Vega compartió junto a Sebastián Lelio

En su publicación, Daniela Vega mostró una imagen que tiene una particular historia detrás.

Según relató, el propio Sebastián Lelio tomó la fotografía mientras ambos se encontraban en un ascensor. Todo comenzó cuando entraron al lugar entre risas, luego de compartir una broma del director.

En ese momento, el cineasta quedó cautivado por la iluminación dorada del espacio y decidió fotografiar a la actriz.

«Te amo, Sebastián Lelio. Y amo esta foto, y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral», escribió.

Además, recordó cómo comenzó su vínculo, cuando el realizador se acercó a ella para ofrecerle un café durante una tarde de fin de año.

«Un hombre que llegó un día ofreciéndome un café, una tarde que chorreaba el fin de aquel año», agregó.

“Hoy amanece para mí de revés”: el doloroso mensaje de la actriz

En otro momento de su despedida, Daniela Vega recordó las largas conversaciones que mantuvieron, los poemas que compartieron y las experiencias que fortalecieron su amistad.

La actriz también destacó la sensibilidad artística del cineasta y su capacidad para transformar preguntas e inquietudes en historias.

«Transformaste en obra tantas preguntas, erigiste historias en mástiles de viento», expresó.

Sin embargo, uno de los pasajes más emotivos llegó cuando reconoció lo difícil que resulta enfrentar su ausencia.

«Ya no estarán más tus ojos que hacían sonreír a tus manos haciéndolas aplaudir. Tu voz aireada como la espuma de un expreso, tan templada siempre. Tan certera siempre. Tan discreta siempre, ya no estará más», escribió.

Finalmente, la protagonista de Una mujer fantástica cerró su publicación con una frase que refleja el profundo cariño que sentía por el director.

«Hoy amanece para mí de revés», manifestó.

«Por aquí, seguiré hilvanando hilos de palabras en horizontal, y estaré atenta por si te veo aparecer al fondo del plano. Corte. Hasta siempre, amado Zebra», concluyó.

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