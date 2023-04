Luciano Pereyra en Chile: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas?

¡Atentas las fanáticas de la música romántica! Les tenemos la mansa noticia, pues hace solo unas horitas atrás, Luciano Pereyra confirmó que vuelve a nuestro país para enamorar a su público con sus mejores canciones.

Resulta que el argentino llega a Chilito, en el marco de su gira ‘Hasta el alma’, con la cual, al igual que lo hizo en 2022, se presentará en el Movistar Arena para hacer disfrutar con temas inolvidables como ‘Qué suerte tiene él’, ‘Porque aún te amo’ y ‘Enséñame a vivir sin ti’.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Luciano Pereyra en Chile?

Si ya quedaron más que emocionados con ver a Luciano Pereyra en Chile, les contamos que la cita es para el próximo 24 de noviembre a las 21:00 horas.

Pero eso no es todo chiquillos, pues la venta de entradas parte este martes 4 de abril a partir de las 12:00 horas, por medio del sistema Punto Ticket. Pero ojo al charqui que sus tickets se van volando, así que no se olviden estar conectados desde antes para conseguir las suyas.

Junto con esto, les contamos que las entradas de Luciano Pereyra todavía no tienen un valor definido, pero en las próximas horas se debería saber cuánto va a costar ir a ver al artista.

Su entrevista con Radio Corazón

Hace unos meses nuestra querida sita Evelyn conversó en exclusiva con Luciano Pereyra para la Número Uno de Chile, donde se refirió a su nuevo disco y la primera gira que estaba haciendo luego de la pandemia.

«Yo agradezco a Dios todos los días, la posibilidad que me da poder disfrutar de mi carrera y todo lo que me toca vivir el día de hoy. Porque no todos los días uno tiene la posibilidad de estar en este camarín, de poder trabajar en lo que a uno le gusta y encima compartirlo con tanta gente», es parte de lo que señaló.