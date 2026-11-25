Mon Laferte continúa cosechando éxitos fuera de Chile. Esta vez, la artista alcanzó un importante reconocimiento gracias a una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

Se trata de «Tu Falta de Querer», tema que superó los mil millones de reproducciones en Spotify. Con esta cifra, la intérprete consiguió ingresar al Billions Club, un exclusivo listado que reúne a las canciones que alcanzan esa cantidad de reproducciones en la plataforma.

Pero el logro tiene un significado especial para la música nacional. Mon Laferte se convirtió en la primera cantante chilena en conseguir que una de sus canciones supere los mil millones de reproducciones en Spotify.

El reconocimiento confirma el alcance internacional de su trabajo y la conexión que mantiene con sus seguidores en distintas partes del mundo. Además, demuestra que uno de los temas más importantes de su discografía sigue conquistando nuevos públicos.

Mon Laferte se suma a exclusivo listado de artistas chilenos

«Tu Falta de Querer» llegó a las plataformas en 2015 y rápidamente se transformó en uno de los grandes éxitos de la cantante. Su letra, marcada por el desamor, y la interpretación de la artista convirtieron al tema en uno de los favoritos de sus seguidores.

A más de una década de su estreno, la canción continúa sumando reproducciones y ahora consiguió entrar a un selecto grupo de éxitos musicales.

De esta manera, Mon Laferte se suma a otros artistas nacionales que también superaron los mil millones de reproducciones en Spotify.

Entre ellos destacan FloyyMenor y Cris MJ con «Gata Only», además de Cris MJ con «Una Noche en Medellín».

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