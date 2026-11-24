El cantante urbano chileno Lyon La F vivió un importante momento en su carrera al presentarse ante 15 mil personas durante el KATTARENA. El espectáculo de Katteyes se realizó el pasado 19 de noviembre en el Santander Arena de Santiago y agotó todas sus entradas.

El artista oriundo de La Serena fue uno de los invitados de la noche. Sobre el escenario, se reunió con King Savagge, Katteyes y Lewis Somes para interpretar «PASAJERO», una de las colaboraciones que ha destacado dentro de la música urbana nacional.

La canción ha conseguido una importante repercusión en las plataformas digitales. Actualmente, supera los 81 millones de reproducciones a nivel global y también ha conseguido posicionarse en los principales rankings musicales.

En YouTube Chile, «PASAJERO» alcanzó el segundo lugar del ranking semanal. Además, permaneció durante cinco semanas en esa posición y acumuló 21 semanas dentro del listado.

Su desempeño también destacó en Spotify Chile. Allí llegó al puesto número 11 del Top Songs semanal, consolidándose entre los temas más escuchados del país.

El crecimiento de Lyon La F en la música urbana

Detrás del nombre artístico Lyon La F está Franco Leandro Rodríguez Salinas, cantante originario de La Serena que ha comenzado a ganar terreno en la escena urbana chilena.

Entre sus canciones más populares figuran «DEJA QUE EL MUNDO SE ACABE», que supera los 76 millones de reproducciones, y «NEBULA», sencillo que logró ingresar al Top 10 de Spotify Chile.

A lo largo de su carrera también ha colaborado con exponentes como El Bai, Nickoog CLK y Tobal MJ. A esa lista se sumó «PASAJERO», junto a King Savagge y Katteyes, tema que le permitió llegar a un escenario de gran convocatoria.

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