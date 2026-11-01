«La pillería del chileno…»: Cony Capelli reveló desconocida estrategia que utilizaban los participantes de Gran Hermano

Cony Capelli volvió a recordar su paso por Gran Hermano Chile y reveló un detalle desconocido sobre las nominaciones que realizaban los participantes durante el encierro.

La ganadora de la primera temporada del reality, emitida en 2023, participó en el react del casting de la tercera edición del programa de Chilevisión, donde repasó distintos aspectos de su experiencia y los cambios que vivió después de alcanzar la popularidad.

“Yo estaba estudiando en un preuniversitario. Había juntado plata para estudiar en la universidad, estaba súper bien, sacando 900 puntos en lenguaje”, recordó.

“Suro (Solar) me dijo que cada vez que lo veo, hay una historia de contar. Al principio le dije que no porque no me veía en un reality, pero me convenció”, relató.

Cony Capelli reveló desconocida estrategia que utilizaban los participantes de Gran Hermano

Durante la conversación, la exchica reality explicó que los participantes encontraban maneras de coordinar sus decisiones sin llamar demasiado la atención. En ese contexto, admitió: “Nunca hubo mucha estrategia, o sea, para ser sincera y que la gente lo sepa, sí nos soplábamos por quién votar”.

“Llegaba y miraba a la Pincoya, decíamos que los votos iban para allá, por ejemplo a la Maite. Éramos pillas, la pillería del chileno…”, comentó entre risas.

Cony Capelli también reflexionó sobre las dificultades del encierro: “Adentro se viven cosas muy fuertes. Fue una de las mejores, pero a la vez peores experiencias de mi vida. Olvídense de las cámaras, es el mejor consejo que puedo dar. Todos hemos hecho cagadas, y eso hace que la gente se identifique con nosotros”.

“Ahora voy a ser mamá. Partí siendo una chica buena para la pelea, me agarré a besos con todos adentro. Ahora estoy en una etapa mucho más tranquila, Gran Hermano te cambia la vida, ahora con mi departamento, tranquila”, expresó.

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