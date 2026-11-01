«Chúp… Leo Rey»: Así fue el particular momento que vivió Leo Rey en la Expo Quillota y el guiño a Alexítico

Leo Rey protagonizó un divertido momento durante su presentación en la Expo Quillota. Todo comenzó cuando le entregaron un helado en pleno espectáculo. Al verlo, el cantante reaccionó con una pregunta que desató las risas del público: “¿Un helado?”.

Luego, el intérprete continuó con la interacción y consultó: “¿Qué hago con él?”. Desde los asistentes llegó una respuesta sin rodeos: “Chúpalo”.

El intercambio recordó el viral “Chúpalo Alexítico”, frase que Leo Rey lanzó durante Fiestas Patrias y que rápidamente se difundió en medio del conflicto entre ambos músicos. Y por cierto, también expresó en este show.

Así fue el particular momento que vivió Leo Rey en la Expo Quillota

La broma no terminó ahí. El artista fue más allá e invitó a los asistentes a cambiar el destinatario de la conocida frase, con una propuesta que terminó convirtiéndose en un cántico durante el evento.

En ese momento, Leo Rey les dijo: «Ustedes podrían decirme: ‘chúpalo Leo Rey‘», dando paso a una reacción del público que se sumó a la dinámica.

El registro llegó a las redes sociales de Mega, donde destacaron la espontaneidad del cantante y la respuesta de quienes asistieron al espectáculo. La publicación acompañó el video con el mensaje: “La picardía no podía faltar!”, además de señalar que Leo Rey “sacó carcajadas entre el público” con su comentario.

La escena también trajo a la memoria un episodio protagonizado por Alexítico en Primer Plano. En esa entrevista, el músico apareció comiendo un helado mientras hablaba sobre los mensajes de odio y las amenazas que, según relató, habían recibido él y su familia.

El registro llamó la atención de Leo Rey, quien reaccionó con una frase que generó repercusiones en redes sociales: “Deja limpio el palito del helado”.

El comentario superó los 51 mil “Me gusta” y volvió a encender la controversia entre los antiguos integrantes de La Noche.

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