Sus animadores se despidieron entre lágrimas: El inesperado final de querido programa de TV en vivo

Noche de Suerte cerró una etapa en la televisión chilena. El programa de TV+ emitió su último capítulo este viernes, después de permanecer más de un año en la parrilla del canal.

La despedida coincidió con el final de Sígueme, otro espacio televisivo que también puso fin a sus transmisiones durante la tarde del 31 de octubre.

En el caso de Noche de Suerte, los integrantes del panel se reunieron pasada la medianoche para compartir sus últimas palabras al aire. Uno a uno, agradecieron al equipo de trabajo y a los televidentes que los acompañaron durante este periodo.

El inesperado final de querido programa de TV en vivo

Camila Andrade fue la priera en despedirse: “A todos, muchas gracias. Yo llegué siempre en buena onda, en buena ley, con pocas expectativas, pero me voy con la expectativa súper alta porque el equipo humano que hay acá y lo que logramos fue increíble”, dijo.

“Gracias a ustedes, de verdad, gracias a cada uno por haberme entregado su cariño, su buena onda, su talento. Y me voy con el corazón súper lleno. Estoy segura de que nos volveremos a encontrar pronto, porque la vida es así, un pañuelo y la televisión aún más, así que un beso”, agregó.

Después fue el turno de Marion de Giorgis, quien valoró: “Gracias a todos por su generosidad, su cariño, su entrega, a todo el equipo que hay detrás de cámara, y por supuesto la gente en su casa. Gracias a todos por el cariño en sus redes sociales”, señaló.

Por su parte, Andrés Baile agradeció: “Los quiero mucho y nos vamos a volver a encontrar porque este condominio tiene muy pocas casas. Muchas gracias”, comentó.

El momento más conmovedor llegó con Joaquín Zim Guzmán, conocido como Zim, quien se despidió entre lágrimas y adelantó: “Yo también dejo mi vida televisiva por largo rato, luego de dos años. Partimos en Zona latina y terminamos acá. Y quiero agradecer de todo corazón a todos los que nos vieron. Y como siempre lo dije, si es que alguien en la noche se sintió acompañado, mi misión fue cumplida”, expresó.

“De todo corazón logré conocer un grupo humano y es tan injusto que cuando el grupo humano es el exacto que necesitaba encontrar, se tiene que acabar. Pero los tiempos son así. Nunca me había tocado llorar en pantalla. No me arrepiento tampoco. Pero solo quiero decir que muchas gracias a los que nos acompañaron porque al final hemos hablado de todos los que han pasado por aquí, pero ustedes son todo”, concluyó emocionado.

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