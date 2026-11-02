Teletón 2026: cuándo y cómo conseguir entradas gratis para el Teatro Teletón y Estadio Nacional

La cuenta regresiva para la Teletón 2026 ya comenzó. Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se realizará una nueva edición de la tradicional campaña solidaria, que reunirá a artistas, humoristas y figuras del espectáculo durante 27 horas de transmisión.

Uno de los principales atractivos de esta versión será el regreso del Estadio Nacional como escenario del cierre. Allí se desarrollará el espectáculo final, que reunirá a miles de personas para acompañar la meta de este año.

Quienes quieran asistir presencialmente podrán hacerlo sin pagar por sus entradas. La organización habilitará la solicitud de tickets gratuitos a partir de este lunes 2 de noviembre, desde las 12:00 horas.

El proceso estará disponible exclusivamente a través de Puntoticket.

¿Cómo conseguir entradas gratis para la Teletón 2026?

Para solicitar los tickets, los interesados deberán ingresar al sitio web de Puntoticket e iniciar sesión con su RUT y contraseña.

Quienes todavía no tengan una cuenta tendrán que registrarse previamente en la plataforma. Una vez dentro, podrán seleccionar el bloque y recinto al que desean asistir.

Cada persona podrá solicitar un máximo de dos entradas. Además, los tickets serán personales e intransferibles.

Es importante considerar que no habrá entrega de entradas presenciales. Tampoco será necesario estar inscrito como usuario de Teletón para participar de la jornada.

Horarios para asistir al Teatro Teletón y Estadio Nacional

La programación presencial del Teatro Teletón, ubicado en Mario Kreutzberger 1531, Santiago, estará dividida en cinco bloques:

Noche: viernes 6 de noviembre, desde las 23:00 hasta las 02:00 horas del sábado.

Trasnoche: sábado 7 de noviembre, desde las 02:00 hasta las 08:00 horas.

Mañana Familiar: sábado 7 de noviembre, entre las 08:00 y las 13:30 horas.

Sábado por la tarde: desde las 13:30 hasta las 17:00 horas.

Cierre Teatro Teletón: entre las 17:00 y las 21:00 horas.

Por otro lado, quienes quieran asistir al espectáculo final en el Estadio Nacional deberán considerar que las puertas abrirán a las 17:00 horas del sábado 7 de noviembre.

El preshow comenzará a las 18:00 horas, antes del esperado cierre de las 27 horas de transmisión.

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