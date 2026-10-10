No llegó a Primer Plano: Revelan complejo episodio que sufrió Kenita Larraín en la grabación de un programa

La ausencia de Kenita Larraín en Primer Plano llamó la atención durante la última emisión del programa de Chilevisión. La numeróloga habría sido invitada para hablar sobre distintos episodios de su vida, entre ellos la fallida serie Rubia de Ojos Celestes, pero finalmente no llegó al estelar.

El espacio televisivo abordó las polémicas que han marcado la trayectoria de la exmodelo, luego de que se viralizara el tráiler de la serie inspirada en su historia, que protagonizó Josefina ‘Pin’ Montané y que nunca llegó a estrenarse.

La situación salió a la luz durante el tenso enfrentamiento entre Sergio Rojas y Daniela Aránguiz, cuando el periodista comentó que Kenita habría sido la invitada original del capítulo.

Revelan complejo episodio que sufrió Kenita Larraín en la grabación de un programa

En medio de la conversación, Sergio Rojas señaló: “Yo me enteré recién de que ella era la invitada (…) entiendo que venía Kenita y al final dijo que no, por eso llamaron a Daniela, eso entiendo”.

Ante estos dichos, Fran García-Huidobro intervino para explicar que la numeróloga habría enfrentado un inconveniente durante las grabaciones de Vértigo Extremo, programa en el que también participa Pablo Mackenna.

En ese contexto, la conductora precisó: “Kenita tuvo un pequeño inconveniente en las grabaciones del programa Vértigo, donde también está nuestro amigo Pablo Mackenna”.

Tras escuchar la aclaración, Rojas reaccionó con una breve frase: “Viste que era verdad”.

La explicación de Fran García-Huidobro se conoce después de los rumores sobre un supuesto episodio que Kenita habría vivido durante las grabaciones del programa en La Vega Central.

Los detalles del incidente

Según antecedentes comentados en Zona de Estrellas, la exmodelo habría vivido un momento de especial sensibilidad durante una de las jornadas de registro.

Una fuente citada en el espacio afirmó: “El equipo que estuvo en la grabación del primer capítulo me cuenta que efectivamente Kenita Larraín estaba demasiado hipersensible; la vieron muy mal”.

Luego, la misma fuente relató: “Estaban en La Vega Central y de repente alguien le dice algo bonito, le lanza un piropo, y ahí pasa que ella rompe en llanto, pero lloró como María Magdalena”.

“Lo que me dicen es que la vieron muy frágil y vulnerable. Efectivamente a lo mejor no estaba preparada para volver a exponerse de esa manera”, cerraron.

Cabe recordar que hace algunos meses, Kenita Larraín denunció a su exesposo Sergio Ader por violencia intrafamiliar.

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