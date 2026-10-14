Confirman fecha de formalización de José Antonio Neme por accidente que dejó a motorista lesionado

El periodista y conductor de Mega, José Antonio Neme, deberá enfrentar una audiencia de formalización por cuasidelito de lesiones graves. La causa se relaciona con el accidente de tránsito que protagonizó con un motociclista en la comuna de Las Condes.

Según informó La Tercera, el Cuarto Juzgado de Garantía fijó la audiencia para el próximo 23 de diciembre, a las 10:00 horas. La fecha se estableció luego de que el Ministerio Público solicitara la formalización el pasado 2 de octubre.

El hecho ocurrió la noche del viernes 7 de agosto, en la intersección de Alonso de Córdova con Los Militares. En ese lugar, el vehículo que conducía Neme impactó a Héctor Daniel Castro Hernández, ciudadano venezolano que trabajaba como repartidor en motocicleta.

De acuerdo con la querella presentada por el abogado Marcelo Veas, el periodista habría cruzado con luz roja, mientras que el motociclista lo habría hecho con luz verde.

La colisión dejó al repartidor con diversas lesiones, entre ellas fracturas en el fémur, la pierna y el tobillo derechos. Debido a la gravedad de su estado, permaneció hospitalizado durante 11 días.

Además, los antecedentes incluidos en la acción judicial señalan que Castro habría quedado con una importante pérdida de visión tras el accidente.

Defensa de José Antonio Neme confirma acuerdo con el motociclista

En medio del proceso judicial, el abogado Angelo Rojas, representante de José Antonio Neme, entregó detalles sobre las conversaciones entre ambas partes para reparar los daños ocasionados por el accidente.

El defensor confirmó que alcanzaron un «acuerdo justo y satisfactorio orientado a reparar los daños ocasionados». Asimismo, indicó que presentarán el entendimiento ante el tribunal.

Este avance podría abrir la puerta a una salida alternativa para resolver la causa durante la audiencia programada para diciembre. Sin embargo, su eventual aplicación dependerá de la evaluación del tribunal correspondiente.

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