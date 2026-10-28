Paola Jara y Lauta lanzan «Todo lo que está bien»: una cumbia romántica que celebra el amor

Paola Jara explora nuevos sonidos con «Todo lo que está bien», su reciente colaboración con el cantante argentino Lauta. Esta vez, la artista colombiana deja atrás las canciones de desamor para apostar por una cumbia romántica que invita a celebrar las cosas buenas de la vida.

La canción combina los estilos de ambos intérpretes en una propuesta bailable, marcada por una historia de amor correspondido. Con este lanzamiento, Paola muestra una faceta más alegre y espontánea, mientras Lauta aporta su energía juvenil y una sonoridad actual.

El encuentro musical también tuvo un origen inesperado. Paola ya conocía la música del argentino y escuchaba repetidamente su canción «Puñaladas» cuando recibió la propuesta de colaborar con él. La cantante aceptó y viajó a Argentina para trabajar juntos en el estudio.

Entre mates, conversaciones y sesiones de grabación, ambos dieron forma a «Todo lo que está bien», una canción que transforma el desamor en una celebración de los vínculos que hacen más felices los momentos cotidianos.

Un videoclip grabado en Buenos Aires

El estreno llegó acompañado de un videoclip dirigido por Genaro Donati y filmado en distintos puntos de Buenos Aires.

El registro muestra a los artistas recorriendo la ciudad, compartiendo con amigos y disfrutando de situaciones cotidianas. Entre sus locaciones aparecen lugares emblemáticos como el Obelisco y la Torre Monumental.

Aunque la historia no presenta a Paola y Lauta como una pareja romántica, sí destaca la complicidad y la buena energía que comparten durante el recorrido, en sintonía con el mensaje positivo de la canción.

Los nuevos proyectos de Paola Jara

«Todo lo que está bien» se suma a un año de importantes proyectos para la cantante colombiana. Entre ellos destacan su nominación al Grammy por Sin Rodeos y el lanzamiento de Despecho a 2 voces, trabajo que realizó junto a Jessi Uribe.

Además, la artista participará junto a Uribe en el panel «Amor y Música» de Billboard Latin Music Week, en Miami, una instancia que reúne a figuras relevantes de la industria latina.

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