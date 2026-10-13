Luto en la televisión: reportan la muerte de emblemático actor de la serie que marcó una época

El mundo de la televisión está de luto tras la muerte de RJ Mitte, el actor que conquistó al público con su interpretación de Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad. El intérprete estadounidense falleció a los 34 años en Texas, según confirmaron sus representantes y reportaron medios internacionales.

La noticia se conoció este lunes 12 de octubre. El medio TMZ informó inicialmente sobre el fallecimiento y posteriormente publicó una declaración de su equipo. Las primeras informaciones apuntan a un suicidio, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias de su muerte.

RJ Mitte: el actor que marcó a una generación con Breaking Bad

Mitte alcanzó reconocimiento internacional gracias a Breaking Bad, producción que se estrenó en 2008 y terminó en 2013. Durante sus cinco temporadas, participó en 56 episodios como Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo del protagonista interpretado por Bryan Cranston.

Uno de los aspectos más significativos de su personaje era que vivía con parálisis cerebral, al igual que el propio actor. Sin embargo, en el caso de Mitte, la condición se manifestaba de forma más leve. Su participación ayudó a ampliar la representación de las personas con discapacidad en la pantalla.

Tras el final de la serie, el estadounidense continuó trabajando en cine y televisión. También aprovechó su reconocimiento público para impulsar la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad. Entre otras iniciativas, colaboró con organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children’s.

Su vida personal y sus últimos proyectos

En el ámbito personal, Mitte se había comprometido en 2025 con su pareja, Kennedy Suarez, con quien mantenía una relación desde hacía varios años.

El actor también seguía vinculado a nuevos proyectos audiovisuales. Su trayectoria dejó una huella que trascendió su papel en Breaking Bad, tanto por su trabajo artístico como por su compromiso con una mayor representación de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento.

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