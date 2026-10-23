José Antonio Neme sorprendió con inesperada confesión sobre Cristián Sánchez: esta fue la reacción de Diana Bolocco

Un inesperado coqueteo se tomó el podcast Hasta que el Podcast nos separe. En medio de una conversación con Diana Bolocco y Cristián Sánchez, José Antonio Neme sorprendió al sincerarse sobre la atracción que siente por su compañero de conversación.

Todo comenzó cuando Sánchez recordó una confesión que había hecho en un capítulo anterior del espacio. “De los heterosexuales era el más gay. Estoy aquí, pegando en el palo”, comentó entre risas.

La declaración llamó la atención de Neme, quien decidió ponerlo a prueba con una pregunta directa: “¿Yo te atraigo?”.

Lejos de esquivar el tema, el conductor respondió con humor y reconoció algunos atributos del periodista de Mega. “Puta, igual tienes tus cositas, tienes ojos lindos”, admitió.

Neme dejó sin palabras a Diana Bolocco

Sin embargo, Diana Bolocco quiso invertir los papeles y averiguar qué pensaba realmente el invitado. “Pero espera, quiero saber si él te atrae (Sánchez)”, le preguntó a Neme.

Fue entonces cuando el periodista lanzó una respuesta que desató las risas. “Sí, yo me lo comería”, reconoció sin rodeos.

Pero la conversación no terminó ahí. Neme profundizó en su respuesta y planteó un escenario hipotético para dejar aún más clara su postura.

“Perdón que te lo diga, pero con una copa de vino, buena onda. O sea, si te conociera por Grindr, sí, de todas maneras”, agregó.

José Antonio Neme reveló qué famoso chileno le parece atractivo

Después del divertido intercambio, Bolocco quiso saber si existía otro rostro conocido de la televisión chilena que llamara la atención de Neme.

El periodista no dudó en mencionar a Martín Cárcamo, destacando tanto su apariencia como su personalidad.

“Martín me parece un tipo súper atractivo, es como distinguido, eso me gusta de él”, concluyó.

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