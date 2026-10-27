Enel anuncia medidas para prevenir cortes de luz durante el verano: estos son los trabajos

Ante los pronósticos de calor extremo y el mayor riesgo de incendios forestales para el próximo verano, Enel Distribución activó un plan de mantenimiento preventivo para reforzar sus redes eléctricas en la Región Metropolitana.

La iniciativa busca fortalecer la continuidad del suministro y mejorar la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias. La primera etapa se ejecutará entre septiembre y noviembre de 2026, mientras que las labores de monitoreo y mantenimiento continuarán entre diciembre y febrero de 2027.

El plan contempla la inspección de 510 kilómetros de red mediante drones y tecnología especializada, además de la poda o tala de cerca de 22.000 árboles en sectores de riesgo. También considera la incorporación de 100 nuevos equipos de telecontrol y obras para reforzar la infraestructura eléctrica.

“Nos anticipamos a un verano con temperaturas superiores a la media. Por eso, ya estamos ejecutando medidas que combinan inspección tecnológica, manejo de vegetación y más automatización de la red para detectar riesgos a tiempo, intervenir puntos específicos y recuperar el suministro con mayor rapidez ante una incidencia”, señaló Pablo Palma, responsable técnico de Enel Distribución.

Tecnología y prevención ante las altas temperaturas

Las inspecciones utilizarán tecnología LiDAR, cámaras termográficas y sistemas de análisis visual. Estas herramientas permiten detectar vegetación cercana a los cables, identificar componentes que requieren reemplazo y localizar equipos con temperaturas anormales.

En paralelo, la empresa instalará 100 equipos de telecontrol que permitirán operar la red a distancia. Desde su Centro de Control, podrá identificar fallas, aislar sectores afectados y agilizar la recuperación del servicio.

La compañía también reemplazará redes de baja tensión, renovará cajas de distribución y reforzará componentes de media tensión. Además, aumentará la capacidad de algunos transformadores para responder al mayor consumo eléctrico durante los días de calor.

El plan incluye coordinaciones con Senapred, Conaf, Bomberos y Carabineros, junto con capacitaciones sobre prevención de incendios forestales y protocolos de emergencia.

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