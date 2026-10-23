¿Buscas un panorama diferente? Esta es la «cárcel» inspirada en famosas series de televisión que llega a Santiago

Una nueva experiencia temática llegará a Santiago para quienes buscan una salida diferente. The Jail inaugurará The Jail: Legends, su segunda sede, con una propuesta que mezcla gastronomía, coctelería y escenarios inspirados en algunas de las series más reconocidas de crimen, fuga y suspenso.

La apertura está programada para este jueves 8 de octubre en Las Condes. El espacio mantendrá la esencia de su primera sede, ubicada en Barrio Italia, pero presentará una historia propia y nuevos ambientes para recibir a grupos de amigos, celebraciones y encuentros after office.

¿Qué series inspiran a The Jail: Legends?

La experiencia toma referencias de producciones como Prison Break, La casa de papel, Breaking Bad, Hannibal y Vis a vis. Sus universos se reinterpretan mediante celdas temáticas, personajes y elementos visuales que buscan sumergir a los visitantes en una prisión ficticia.

La propuesta no pretende reproducir un set de televisión, sino combinar las referencias audiovisuales con una experiencia presencial. La escenografía, la música, la gastronomía y la coctelería forman parte de una narrativa diseñada para que el público se sienta dentro de una historia.

A diferencia de la sede de Barrio Italia, The Jail: Legends contará con celdas de distintos tamaños y nuevos espacios pensados para diferentes tipos de encuentros.

«Con Barrio Italia comprobamos que las personas buscan panoramas que les permitan salir de la rutina y convertirse, por un momento, en parte de una historia. The Jail: The Legends nace de esa respuesta. Una nueva sede, un nuevo relato y una experiencia pensada para quienes quieren descubrir una salida diferente en Las Condes», señaló Álvaro Baesler, gerente de marketing de The Jail.

Las series que marcaron la cultura popular

La propuesta llega con referencias a ficciones que han convertido el encierro, las fugas y los planes criminales en historias de alcance mundial.

Entre ellas destaca La casa de papel, ganadora del Emmy Internacional a Mejor Drama en 2018. También figura Breaking Bad, que obtuvo el Emmy a Mejor Serie Dramática en 2013 y 2014.

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