Cecilia Gutiérrez reveló qué le contó a Pancha Merino sobre Andrea Marocchino y que desató su llanto: quedó descolocada

La querella que presentó Andrea Marocchino contra Pancha Merino por injurias, calumnias y difamación sigue generando repercusiones. En medio de la polémica, Cecilia Gutiérrez reveló un desconocido episodio que vivió junto a la panelista cuando ambas comenzaron a trabajar juntas.

La comunicadora abordó el tema en su podcast Bombastic. Allí recordó una conversación privada que tuvo con Merino durante sus primeros días compartiendo en Primer Plano. En ese entonces, la relación entre la actriz y el empresario italiano atravesaba una compleja crisis.

Todo comenzó cuando una fuente le envió a Gutiérrez fotografías de Marocchino junto a una mujer que no era su pareja de aquel momento. Aunque las imágenes no eran del todo claras, el antecedente despertó sus sospechas.

“Una fuente que yo tenía me escribe y me dice: ‘Ceci, ¿tú eres amiga de la Pancha Merino?, ¿ella está separada?’. Y yo le digo: ‘No, que yo sepa’. Me dice: ‘Porque anoche vi a Andrea con una chica en el (restorán) Dominga’, y me manda unas fotos y claro, como que se veía que era él medio borroso, pero bueno, nunca me quedó muy claro”, relató la periodista.

La reacción de Pancha Merino al conocer el antecedente

Tiempo después, Merino decidió preguntarle directamente a su compañera si había escuchado algún rumor sobre su entonces pareja. La periodista recordó que la actriz buscaba respuestas en medio de los problemas que enfrentaban.

“Me dice: ‘Oye, a ti que te llega todo la cuestión ¿Nunca te ha llegado algo de Andrea?’. Y yo como que lo pensé, yo le dije: ‘Sí, me llegó esta foto’. ‘Y ahí le expliqué, le dije: ‘Mira, la foto no está clara, pero confío en la fuente’”, contó Gutiérrez.

La respuesta provocó una emotiva reacción en la panelista de televisión. Según recordó la comunicadora, Merino no pudo contener las lágrimas al escuchar lo que tenía para contarle.

“Ahí la Pancha me dice: ‘Es que…’, y se pone a llorar. ‘Es que estamos mal’. Pero como que esto me confirma y mira la foto y me dice: ‘Sí, si es Andrea’”, relató.

Finalmente, Gutiérrez reveló que su compañera comenzó a investigar quién era la mujer que aparecía junto a Marocchino en las fotografías.

“Ahí llega a Beatriz Muñoz, psicóloga de profesión”, señaló la periodista, en referencia a quien actualmente es pareja del empresario italiano.

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