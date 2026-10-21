Esta es la historia del Chacotero Sentimental que quedó fuera de la película, pero marcó profundamente al Rumpy

En medio de la promoción de su nuevo libro, El Chacotero Sentimental. El libro, El Rumpy conversó con Chavito y Sita Evelyn en La Mañana de la Corazón. Durante el encuentro, el locutor recordó una de las historias que más lo marcaron durante los primeros años del emblemático programa radial.

Todo comenzó cuando le preguntaron si existía algún relato que todavía le resultara imposible olvidar. Aunque explicó que algunas de las historias más recordadas llegaron a la pantalla grande, también reveló que hubo una que quedó fuera de la primera película.

Fue una de las primeras historias del Chacotero y marcó al Rumpy

«Me acuerdo una vez de las primeras que nosotros hicimos un guion para la primera película que no quedó en la película», contó.

Según relató, la historia tenía como protagonista a una joven que, después de un encuentro sexual casual, encontró una perturbadora sorpresa cuando el hombre se marchó.

«Cuando se fue en la mañana le dejó una carta que le dijo: “Bienvenida al Club del Sida”», recordó el locutor.

El relato sorprendió a quienes participaban de la conversación, especialmente por la intención que habría tenido el sujeto detrás de ese mensaje.

«El tipo sabía que estaba esparciendo el virus del Sida y era como su venganza con las mujeres», explicó El Rumpy.

El comunicador también recordó el contexto de aquella época, cuando el VIH y el sida representaban una realidad especialmente dramática, debido a la falta de tratamientos efectivos y accesibles.

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