¡A votar, mi gente! La Mañana de la Corazón vuelve a ser nominada a Mejor Programa Radial en los premios Copihue de Oro 2026

¡Pero qué elegancia la de Francia! La Mañana de la Corazón vuelve a decir presente en los Copihue de Oro 2026. Nuestro querido programa fue nominado nuevamente en la categoría Mejor Programa Radial, un reconocimiento que celebra el cariño de los auditores.

Y es que, si hay algo que saben hacer Sita Evelyn y Chavito, es ponerle sabor a las mañanas. De lunes a viernes, entre las 8:00 y las 12:00 horas, nuestros locutores acompañan a miles de auditores con humor, concursos y esas conversaciones que hacen que levantarse temprano sea mucho más entretenido.

Por eso, esta nominación tiene un sabor especial. Una vez más, La Mañana de la Corazón buscará quedarse con el reconocimiento que entrega el diario La Cuarta, en una competencia donde el público tiene la última palabra.

Así que ya sabes, fiel auditor de la 101.3: ¡es momento de demostrar ese cariño! Si quieres que Sita Evelyn y Chavito sigan sumando alegrías, tu apoyo será fundamental en esta nueva edición de los Copihue de Oro.

Estos son los nominados a Mejor Programa Radial

La Mañana de la Corazón (Radio Corazón)

El Show de la Tencha (RadioActiva)

Ciudadano ADN (Radio ADN)

¿Cómo andamos por casa Daniel? (Radio Pudahuel)

Sacando la Vuelta (Radio Carolina)

¿Cómo votar por La Mañana de la Corazón en los Copihue de Oro 2026?

Los ganadores de los Copihue de Oro se definen mediante votación popular. Para apoyar a La Mañana de la Corazón, deberás ingresar al sitio oficial de los premios y seleccionar a nuestro programa en Mejor Programa Radial.

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