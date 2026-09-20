«Este es su último despacho…»: Periodista de Mega confirmó su salida en vivo y Luis Ugalde le dedicó emotivas palabras

Una emotiva despedida se vivió este domingo en Meganoticias Siempre Juntos, luego de que Catalina Briones confirmara en pantalla que dejará Mega para comenzar una nueva etapa profesional.

La periodista acababa de realizar un despacho sobre el valor del peaje cuando Luis Ugalde tomó la palabra para anunciar que se trataba de su último reporte en el noticiero.

Briones se desempeñaba principalmente durante el turno nocturno, cubriendo informaciones policiales. Por ello, el conductor aprovechó el momento para reconocer su trabajo y dedicarle unas palabras antes de su partida.

Periodista de Mega confirmó su salida en vivo y Luis Ugalde le dedicó emotivas palabras

“Tenemos noticias buenas y noticias malas. La noticia mala es que este es su último despacho, la noticia buena es que usted Catita se va con mejores condiciones a otro lugar”, afirmó Luis Ugalde.

El comunicador también destacó: «Cuando llega una oferta es mejor. Además, eso, para usted, es lo mejor de todo, Catita».

Luego de escuchar sus palabras, Catalina Briones confirmó su salida y agradeció: “Sí, Luchito, es verdad. Me voy, agradecida, agradecida de ti, agradecida de todos, de todo el equipo que hay detrás. También agradecida de nuestro editor, Juan Carlos Lepe, de todo lo que me enseñó y lo que aprendí”, expresó.

“Me voy con pena, obviamente, sentimientos encontrados, pero feliz por lo que se viene. Nos estaremos viendo seguramente”, agregó la joven comunicadora.

Ante la despedida, Luis Ugalde volvió a tomar la palabra para destacar: “Te deseamos lo mejor. Te felicitamos mucho, te queremos mucho, te vamos a echar de menos, hiciste un tremendo trabajo”, señaló.

“Hiciste muy buenos trabajos en la noche, cuando te tocaba reportear en un horario que es difícil. No todo el mundo sabe lo difícil que es trabajar en ese horario, pero finalmente las recompensas llegan. Estamos muy contentos por ti, te felicitamos, que te vaya excelente en todo lo que hagas. Desde aquí te mandamos un aplauso grande para que te vaya muy bien”, cerró.

El momento terminó con Catalina Briones visiblemente emocionada por el mensaje: “Muchas gracias. Yo soy súper llorona, así que me emocionó (…) Muchas gracias por todo nuevamente”, sentenció la periodista antes de despedirse del noticiero.

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