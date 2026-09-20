Show de Tomo Como Rey no fue televisado: Chilevisión cerró la transmisión de fonda de Ñuñoa con una abrupta despedida en vivo

La segunda noche de la Fonda Ñuñoa Corazón de Chile 2026 tuvo un inesperado desenlace en televisión. Este sábado, Chilevisión debió finalizar antes de lo previsto la transmisión del evento debido a un problema técnico provocado por la lluvia.

La jornada estaba siendo conducida por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, quienes habían anunciado dentro de la programación televisada la presentación de Tomo Como Rey. Sin embargo, el público solo pudo ver por la señal los shows de Antonio Ríos y Paul Vásquez, “El Flaco”.

Chilevisión cerró la transmisión de fonda de Ñuñoa con una abrupta despedida en vivo

Después de la presentación de El Flaco, el canal regresó de comerciales con un segmento desde el backstage. Allí, Gino Costa conversó con el comediante sobre su rutina y también repasó algunos de los próximos contenidos de CHV.

Luego, los animadores retomaron la conducción y anunciaron nuevamente la presentación de Tomo Como Rey. Incluso, la transmisión mostró al equipo de sonido preparando el escenario para recibir a la agrupación.

La situación cambió después de una segunda pausa comercial. Al regresar, Juan Pablo Queraltó explicó que el grupo no podría aparecer en pantalla: “Les queremos contar algo, a ustedes y también a la gente en su casa. Empezó a llover en Santiago y eso genera algunos problemas técnicos“, señaló el conductor.

“Para la tranquilidad de ustedes, el show de Tomo Como Rey si se va a realizar, pero acá en el Estadio Nacional”, anunció.

El conductor entregó posteriormente más detalles: “Lamentablemente, por las pantallas de Chilevisión, hay que arreglar una consola que se acaba de dañar”, reveló.

“De mojar por la lluvia, exactamente”, agregó Emilia Daiber.

Con este inconveniente, los animadores debieron poner fin a la cobertura televisiva de la fonda y agradecer a quienes habían seguido la jornada a través de CHV.

Finalmente, la señal optó por retransmitir la presentación de Bombo Fica en Festival de Comedia, espacio que había sido emitido durante febrero.

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