Estuvo 20 minutos sobre el escenario: «El Flaco» tuvo una difícil jornada en medio de pifias y cánticos contra el Gobierno

La presentación de Paul Vásquez, “El Flaco”, en la Fonda Ñuñoa Corazón de Chile tuvo varios momentos marcados por la interacción con el público, que durante la rutina realizó cánticos contra el presidente José Antonio Kast.

El episodio ocurrió un día después de una situación similar en La Pampilla de Coquimbo, donde el comediante también debió reaccionar a las consignas políticas que surgieron entre los asistentes. Esta vez, el escenario se repitió durante el evento transmitido por Chilevisión, aunque la respuesta del público también incluyó aplausos y muestras de apoyo al humorista.

«El Flaco» tuvo una difícil jornada en medio de pifias y cánticos contra el Gobierno

Cuando llevaba pocos minutos sobre el escenario, el público comenzó a entonar nuevamente el cántico que se ha escuchado en distintos eventos durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

El Flaco no dejó pasar la situación y respondió rápidamente: “Está bien que le hayan dado descanso a Karol Dance”, dijo.

Ante las constantes interrupciones, Paul Vásquez decidió dirigirse directamente al público: “¿De verdad van a estar toda la noche con esa? Ya, bien, pero hay que ir para allá para que los escuche de verdad. Aquí en Ñuñoa estamos lejos”.

“Hoy estamos de fiesta, no nos interesan los políticos, no nos interesa nada, hoy vinimos a mambear y a pasarlo bien”, agregó.

En otro momento, El Flaco aprovechó para tirar un chiste: “Yo no estoy ni ahí con la política, compañeras y compañe…”.

“Eso chicos, pásenla bien, disfruten, hoy las fiestas son de unidad”, siguió.

Los cánticos continuaron en algunos pasajes de la rutina. Incluso, durante un chiste relacionado con el Estrecho de Magallanes, los asistentes cambiaron momentáneamente sus consignas y comenzaron a dirigirlas hacia el presidente argentino Javier Milei.

Generó reacciones divididas

La contingencia política no fue el único elemento que marcó la presentación. Parte de los asistentes también manifestó su descontento con algunos de los chistes del comediante mediante pifias.

Vásquez explicó durante la rutina que mantiene una propuesta de humor blanco y familiar. Sin embargo, también sufrió críticas por repetir los chistes.

Al mismo tiempo, otros espectadores respondieron con aplausos y respaldaron al comediante, reconociendo su trayectoria.

Los animadores del evento, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, también intervinieron para apoyar al humorista y pidieron una ovación en su honor. Desde el escenario comenzaron a entonar “olé olé olé, Flaco, Flaco”, logrando que el público se sumara.

Queraltó aprovechó además de recordar algunos de los momentos clásicos de la carrera de Vásquez, mencionando frases como “mi mamá me los compró” y “combos iban, combos venían”.

Finalmente, la rutina de El Flaco se extendió por cerca de 20 minutos. Posteriormente, el humorista participó en el backstage del evento junto a Gino Costa.

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