Felipe Avello regresa a Gran Arena Monticello con nuevo show: revisa cuándo comienza la venta de entradas

Felipe Avello prepara su regreso a Gran Arena Monticello, donde volverá a encontrarse con sus seguidores con un espectáculo que promete mantener uno de los sellos más reconocibles de su carrera: la interacción directa con el público.

El comediante se presentará el sábado 28 de noviembre, desde las 20:00 horas, en San Francisco de Mostazal. La función llegará luego de un exitoso paso por el recinto, donde consiguió 16 presentaciones consecutivas agotadas durante 2024 y 2025.

Un show donde el público también es protagonista

La nueva propuesta de Avello incorpora las conocidas “Constelaciones”, dinámica en la que invita a los asistentes a compartir experiencias personales, secretos familiares o de pareja y distintas situaciones que terminan convirtiéndose en material para su particular estilo de humor.

La improvisación tendrá nuevamente un papel fundamental. Así, cada función puede tomar un rumbo diferente dependiendo de las historias y reacciones de quienes estén presentes en el recinto.

El espectáculo se suma a una etapa de consolidación para el comediante, quien durante los últimos años también ha llevado su propuesta fuera de Chile. En 2025 realizó presentaciones en países como Perú, México, Argentina y Bolivia, con funciones que reunieron a sus seguidores.

A esto se suma el éxito que ha conseguido a través de sus contenidos digitales. Su canal de YouTube continúa acumulando reproducciones gracias a rutinas y registros donde la interacción con el público ocupa un lugar central.

¿Cuándo comienza la venta de entradas?

La venta general se iniciará el miércoles 2 de septiembre a las 14:00 horas y estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster.

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