Tres sujetos irrumpieron en la casa de reconocido periodista y lo intimidaron junto a su esposa: robaron $10 millones

El periodista Alfredo Lamadrid fue víctima de un violento robo durante la noche del miércoles en su domicilio de Las Condes.

El hecho ocurrió cerca de las 21:10 horas en calle Quinchamalí. Según los antecedentes policiales, tres sujetos llegaron hasta la vivienda y lograron ingresar tras romper el portón del cierre perimetral. Luego, forzaron una ventana del living utilizando objetos contundentes.

Asaltan a Alfredo Lamadrid en su domicilio

Una vez en el interior, los delincuentes se encontraron con Lamadrid, de 83 años, y su esposa, de 71. Ambos fueron intimidados con un arma blanca y elementos contundentes, según consignó Radio ADN.

Los individuos registraron el inmueble y se llevaron diversas especies de valor. Entre ellas había joyas y relojes, cuyo avalúo alcanzaría aproximadamente los $10 millones.

La situación cambió cuando los antisociales advirtieron que el hijo de la pareja estaba llegando al domicilio. Ante esto, decidieron escapar rápidamente del lugar.

Los tres sujetos huyeron a bordo de un vehículo tipo station wagon que los esperaba en las inmediaciones de la vivienda.

Pese al momento de tensión, tanto Alfredo Lamadrid como su esposa resultaron sin lesiones tras el asalto.

Luego de recibir la denuncia, Carabineros puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía, en tanto, instruyó a la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI para desarrollar las diligencias correspondientes.

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