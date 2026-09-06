Gala acusó a Coté López de hostigar a la esposa de futbolista argentino: «La está incitando a ella para decir que su matrimonio terminó por mí»

La polémica entre Gala Caldirola y Coté López sumó un nuevo episodio luego de que la modelo española rompiera el silencio para referirse a los rumores que la vinculan con la supuesta separación del futbolista argentino Jonathan Benítez y su esposa.

Todo surgió tras la entrevista que Gala concedió a Primer Plano, donde habló sobre la infidelidad de Luis “Mago” Jiménez con Coté López. Posteriormente, Coté López intervino en el programa y mencionó a distintas figuras del espectáculo que habrían tenido algún encuentro con Gala, entre ellas Benítez.

Sin embargo, Jonathan Benítez era casado, y debido a estas declaraciones, habría terminado su matrimonio.

Gala acusó a Coté López de hostigar a la esposa de futbolista argentino

Frente a esto, Gala se comunicó con Plan Perfecto para desmentir categóricamente esa versión y aclarar que no tuvo ninguna participación en el quiebre matrimonial del futbolista.

“Después de la entrevista, yo dije que mi única intención, y lo he pedido en privado también, era mantenerme ya al margen de todo esto y tratar de sanar y avanzar”, explicó la española.

En ese contexto, relató que recibió información de su amigo Cristián Millar, cercano a la familia de Benítez, sobre una situación que estaría afectando a la esposa del jugador.

“Está recibiendo llamadas constantes y hostigantes de Coté López, donde la Jose la está incitando a ella para sentarse en programas para decir que su matrimonio terminó por mí”, afirmó Gala.

“Coté a mí hasta hace dos días me mandaba mensajes nuevamente a través de mails suplicando perdón”, sostuvo.

Finalmente, Gala hizo un llamado directo a pasar la página: “Por favor, Coté López, si lo que necesitas escuchar es un ‘te perdono’, lo digo nuevamente. Te perdono, avancemos todos, pero por favor déjenme en paz”, expresó.

Leer también: Pamela Díaz a Yamila Reyna: «Me pongo en el lugar de las personas que de verdad sufren… no se van a sentar en un programa de TV a hacer un show»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google