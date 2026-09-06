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Gala acusó a Coté López de hostigar a la esposa de futbolista argentino: «La está incitando a ella para decir que su matrimonio terminó por mí»

Gala Caldirola aseguró en Plan Perfecto que Coté López sigue con la acusación en su contra, la que habría terminado con un matrimonio.

06 Sep, 2026. 10:43 hrs
Coté López (4)
Chilevisión

La polémica entre Gala Caldirola y Coté López sumó un nuevo episodio luego de que la modelo española rompiera el silencio para referirse a los rumores que la vinculan con la supuesta separación del futbolista argentino Jonathan Benítez y su esposa.

Todo surgió tras la entrevista que Gala concedió a Primer Plano, donde habló sobre la infidelidad de Luis “Mago” Jiménez con Coté López. Posteriormente, Coté López intervino en el programa y mencionó a distintas figuras del espectáculo que habrían tenido algún encuentro con Gala, entre ellas Benítez.

Sin embargo, Jonathan Benítez era casado, y debido a estas declaraciones, habría terminado su matrimonio.

Gala acusó a Coté López de hostigar a la esposa de futbolista argentino

Frente a esto, Gala se comunicó con Plan Perfecto para desmentir categóricamente esa versión y aclarar que no tuvo ninguna participación en el quiebre matrimonial del futbolista.

“Después de la entrevista, yo dije que mi única intención, y lo he pedido en privado también, era mantenerme ya al margen de todo esto y tratar de sanar y avanzar”, explicó la española.

En ese contexto, relató que recibió información de su amigo Cristián Millar, cercano a la familia de Benítez, sobre una situación que estaría afectando a la esposa del jugador.

“Está recibiendo llamadas constantes y hostigantes de Coté López, donde la Jose la está incitando a ella para sentarse en programas para decir que su matrimonio terminó por mí”, afirmó Gala.

Coté a mí hasta hace dos días me mandaba mensajes nuevamente a través de mails suplicando perdón”, sostuvo.

Finalmente, Gala hizo un llamado directo a pasar la página: “Por favor, Coté López, si lo que necesitas escuchar es un ‘te perdono’, lo digo nuevamente. Te perdono, avancemos todos, pero por favor déjenme en paz”, expresó.

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