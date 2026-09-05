Coté López se refirió a su entrevista en Primer Plano: «Yo soy súper mujercita para mis hue… siempre me he hecho cargo de lo que yo hago»

Coté López decidió abordar públicamente la controversia que ha marcado las últimas semanas y utilizó sus redes sociales para entregar explicaciones sobre sus declaraciones y reconocer los errores que, según ella misma, cometió.
“En primer lugar, cuando yo dije que estaba siendo mal medicada, en ningún caso fue para justificar algo que yo haya hecho”, afirmó de entrada.
“Yo simplemente lo estaba contando por si hay algún seguidor mío que le ha pasado lo mismo, que no se siente la misma persona, que está con depresión, y que a lo mejor le puede servir de ayuda, simplemente para eso”, agregó.
Coté López también fue enfáticasobre el supuesto discurso de victimización en la entrevista: “Yo no fui víctima, no soy víctima, no seré jamás una víctima porque no soporto a las víctimas. Entonces, eso quede súper claro. Y, a lo buen chileno lo voy a decir, yo soy súper mujercita para mis hue…”, aseguró tajante.
“Entonces, yo me hago cargo siempre, siempre me he hecho cargo de lo que yo hago, de mis errores. Pero no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen que hago o de lo que no he hecho. Jamás. No tengo por qué”, agregó.
El descargo de Coté López
Durante su descargo, Coté López volvió a reconocer que se arrepiente de lo sucedido:
“Voy a volver a repetir que yo sí me arrepiento de lo que hice. Yo ya pedí las disculpas. Si me creen o no me creen, ya eso es problema de ustedes. No necesito la validación de nadie. Yo sí me sentí fatal. Me sentí la peor persona. Me sentí un asco. Me sentí… todos los adjetivos calificativos peyorativos que existen, así me sentí. Pero tampoco voy a dejar que eso me defina como persona, porque no siento que soy una mala persona”, explicó.
“Actué mal. Me salí de madres. Todo el mundo en la vida se va a equivocar alguna vez. No creo que todos seamos perfectos. Aquí la diferencia es que yo estoy con las cámaras encima. Esa es la única diferencia, que ni siquiera elegí estarlo”, continuó.
Respecto de las circunstancias que atravesaba en ese momento, Coté López entregó su propia versión: “Yo tenía un problema con el papá de mis hijos, yo estaba luchando por mis hijos, llegué a un minuto que exploté y exploté con la persona equivocada. Fin de la discusión”.
“A mí avísenme cuando se termine el show porque mi teléfono lo tienen todos”, lanzó la empresaria.
Sigue a Corazon.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.