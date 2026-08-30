«Hemos hablado todos estos días…»: Mauricio Pinilla reveló inesperada decisión que involucra a Gala Caldirola tras polémica

El escándalo del año continúa generando repercusiones luego del quiebre entre Gala Caldirola y Luis Jiménez, situación que ha provocado múltiples reacciones en el mundo del espectáculo.

Uno de quienes se ha mostrado más cercano a la española es Mauricio Pinilla, quien mantuvo una relación con ella en el pasado y manifestó públicamente su apoyo luego de que se conociera la infidelidad del exfutbolista con María José “Coté” López.

Mauricio Pinilla reveló inesperada decisión que involucra a Gala Caldirola tras polémica

Ahora, el exdelantero conversó con LUN y sorprendió al revelar sobre Gala: “Ahora que tuvo este conflicto hablamos y hemos hablado todos estos días”.

Incluso, Mauricio Pinilla fue más allá, y adelantó: “Seguramente nos juntaremos a tomar un cafecito, para apoyarla, para que esté más tranquila”, confesó.

El exfutbolista también reaccionó a la entrevista en Primer Plano: “Porque lo que vimos de Gala en televisión fue terrible. Eso dejó bien shockeado a nuestro grupo de amigos”, expresó Mauricio Pinilla.

Al ser consultado sobre si todavía siente cariño por su expareja, el exdelantero respondió: “Pero por supuesto, mucho cariño, muchísimo, y muchísimo respeto porque sé la mujer que es y se merece solamente cosas buenas”.

“Entonces me da mucha lata que haya tenido que vivir este episodio tan complicado. Sobre todo en un momento en el cual se suponía que estaba todo impecable, que eran felices y todo”, remató el exfutbolista.

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