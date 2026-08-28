Mauricio Pinilla va con todo tras filtración de video íntimo suyo y anuncia radical medida: apuntó a la responsable

Mauricio Pinilla abrió una arista desconocida de uno de los episodios más polémicos que ha protagonizado en los últimos años. Durante una conversación con Tanza Varela en el Podcast de Sarah, el exfutbolista habló sobre sus hijos y reconoció que un registro íntimo que se filtró en redes sociales tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de lo laboral.

La conversación comenzó cuando la exchica reality le preguntó por su relación actual con sus hijos. En ese contexto, “Pinigol” explicó que sus tiempos son limitados debido a sus compromisos laborales y a la distancia.

“Tengo muy poco tiempo para compartir con los niños por el tema de la pega. Aparte están viviendo muy lejos, termino tarde, pero trato de estar la mayor cantidad de tiempo con ellos. Viven con Gisella, pero uno de los dos ya me han pedido el querer irse a vivir conmigo”, contó.

Fue entonces cuando Varela quiso saber si había tenido dificultades para recomponer el vínculo con ellos.

“¿Te ha costado reparar algo con tus hijos?”, le preguntó.

Pinilla reconoció que sí y apuntó directamente al polémico registro que se difundió años atrás.

“Sí. Sobre todo después del episodio de esta cuestión que me grabaron en la casa así como media íntima. Ahí me costó reparar con ellos”, respondió en el podcast.

“Me afectó mucho a nivel laboral”

El exdelantero de La Roja entregó más detalles sobre lo ocurrido y afirmó que nunca conoció previamente a la mujer que habría realizado la grabación.

“Una mujer equis, en una situación íntima y eso me afectó mucho a nivel laboral, perdí contratos, TVN, Ripley. La comunicación con mis hijos casi un año, fue bastante duro”, relató.

Además, aseguró que no tenía ningún vínculo previo con la persona involucrada.

“No tenía idea quien era, no sabía quién era, nunca la había visto en mi vida. Sigue hablando estupideces”, lanzó.

El episodio, según su relato, no solo tuvo un impacto profesional. También habría provocado un distanciamiento con sus hijos durante un extenso periodo.

Pinilla anuncia millonaria demanda

En medio de la conversación, Mauricio Pinilla también confirmó que prepara acciones legales por la filtración del registro.

El exfutbolista fue categórico al adelantar que varias personas podrían enfrentar consecuencias judiciales.

“Ya le va a llegar una tremenda demanda, pero de esas cototas, de toda la gente involucrada. Una de las demandas más grandes que van a haber en la historia de este país”, aseguró.

Finalmente, Pinilla especuló sobre las razones que, a su juicio, pudieron existir detrás de la filtración.

“Por malvada, por fama, por querer ganar seguramente dinero, pero el mundo es así y no se la va a llevar pelada”, concluyó.

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