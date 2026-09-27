«No opine si solo tirará hate»: Skarleth Labra se cansó de las críticas en redes sociales por su cirugía estética

Skarleth Labra decidió responder a los cuestionamientos que recibió en redes sociales luego de revelar que se sometió a una rinoseptoplastia.

La exFiebre de Baile contó hace algunos días que tomó la decisión de operarse la nariz después de pensarlo durante bastante tiempo. Debido al procedimiento, la influencer pasó las Fiestas Patrias en recuperación.

A través de sus redes sociales, la estudiante de periodismo explicó: “Por fin les puedo contar esto. Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida, fue un tema que venía arrastrando hace tiempo”, escribió.

Skarleth Labra se cansó de las críticas en redes sociales por su cirugía estética

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios felicitaron a Skarleth por el resultado de la cirugía, otros cuestionaron el cambio y plantearon distintas opiniones sobre su decisión.

Algunos comentarios apuntaron a la transformación de su rostro, mientras que otros cuestionaron su edad y consideraron que el procedimiento era innecesario.

Frente a estos mensajes, la influencer decidió abordar directamente las críticas a través de sus historias de Instagram.

En primer lugar, Skarleth aclaró: “Para su tranquilidad JAJJA no me haré nada más en la cara, pero esto lo quería hacer hace mucho tiempo”, comentó.

“Pero me detenía por lo mismo, por lo que fueran a opinar y decir de mí”, explicó.

Pese a los cuestionamientos que recibió, Skarleth Labra aseguró: “Pero, ¿saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirara hate”, sentenció Skarleth Labra.

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