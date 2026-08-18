Revelan cuál habría sido la reacción de Marcelo «Chino» Ríos tras detención de Camilo Huerta: Paula Pavic no se guardó nada

Paula Pavic rompió el silencio luego de que su actual pareja, Camilo Huerta, fuera detenido en medio de una investigación que busca establecer su eventual vínculo con una red asociada al presunto tráfico de drogas.

La empresaria mantiene una relación con el exchico reality desde hace algunos años. Durante este periodo, Huerta también ha compartido con los cinco hijos que Pavic tuvo con el extenista Marcelo «Chino» Ríos, tanto en Chile como en Estados Unidos.

La supuesta reacción de Chino Ríos

En el programa «Qué te lo digo», de Zona Latina, la periodista Fanny Mazuela contó que conversó con Pavic y reveló parte de lo que la empresaria le comentó sobre la situación.

En ese contexto, Pavic aseguró que actualmente no mantiene contacto directo con el padre de sus hijos. Además, planteó que el extenista podría estar disfrutando de la situación que atraviesa Huerta.

«Yo no hablo con Marcelo hace mucho rato y me imagino que debe estar regocijándose con todo esto», confesó.

La empresaria también afirmó que Ríos habría enviado la noticia a sus hijos y que, según su percepción, lo hizo acompañada de comentarios que podrían influir en ellos.

«Les mandó a ellos (sus hijos) la noticia metiéndoles cosas en la cabeza, pero yo no me puedo hacer cargo de eso tampoco», señaló.

Pese a la compleja situación judicial que enfrenta Huerta, Pavic confirmó que la relación entre ambos continúa.

La empresaria explicó que actualmente permanece en Estados Unidos junto a sus hijos, por lo que no puede viajar a Chile para acompañar personalmente a su pareja durante este proceso.

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