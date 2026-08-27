Revelan la insólita cifra que Coté López habría cobrado por entrevista en Primer Plano: hizo peculiar petición

María José López, más conocida como Coté López, finalmente contará su versión sobre la polémica que terminó involucrando a Luis Jiménez y Gala Caldirola.

La empresaria será la próxima invitada de Primer Plano, espacio que en esta ocasión tendrá a Fran García-Huidobro como conductora. La periodista incluso interrumpió sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana, para concretar la esperada conversación.

El adelanto del capítulo ya dejó algunas declaraciones de López. En uno de los registros, la empresaria asegura que hablará con total honestidad.

“Yo voy a jurar por mis hijos que voy a hablar con la verdad absoluta”, afirma.

Además, Coté López se refiere directamente a su conflicto con Gala Caldirola y adelanta una disculpa hacia la española.

“Primero, pedirle disculpas a ella, porque no se lo merecía”, reconoce en el avance.

La llamativa condición de la entrevista

A pocas horas de que se emita el capítulo, Hugo Valencia entregó un particular antecedente sobre la conversación. El periodista habló del tema en Zona de Estrellas, donde reveló cuánto habría recibido Coté López por entregar su testimonio.

“A María José López, por darle la entrevista a Primer Plano, le han pagado la impactante cifra, yo no lo podía creer, de 0 pesos”, aseguró el comunicador en el programa de Zona Latina.

Según Valencia, la empresaria habría optado por participar con el objetivo de contar su versión y no por obtener un beneficio económico.

“Entiendo que la entrevista comienza con María José López diciendo que esta entrevista es completamente gratis, porque su intención no es facturar, sino que es poder hablar”, explicó.

Pero ese no sería el único detalle llamativo. El periodista también comentó que la conversación habría sido compleja de editar debido a una particular petición de la propia entrevistada.

“Me cuentan que la entrevista está complicada de editar. Parece que Coté López pidió que saliera lo más íntegra posible”, señaló.

Valencia agregó que la conversación estuvo marcada por la emoción y que se habrían producido varios momentos de llanto durante el encuentro realizado en el extranjero.

Así, la aparición de Coté López en Primer Plano promete entregar nuevos antecedentes sobre una polémica que volvió a instalarse con fuerza en la agenda de espectáculos.

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