Los Dos Carnales regresan a Chile: fechas, ciudades y cómo comprar entradas para su gira 2026

Los Dos Carnales regresan a Chile con su gira “Defendiendo la Vieja Escuela” y ya tienen confirmadas tres presentaciones en el país durante noviembre de 2026.

La agrupación mexicana, formada por los hermanos Alfonso “Poncho” Quezada e Imanol Quezada, volverá a encontrarse con sus seguidores chilenos luego de su anterior visita en 2023. En esta oportunidad, el dúo sumará una presentación en Coquimbo, ampliando su recorrido por el país.

Los conciertos estarán marcados por los principales éxitos de Los Dos Carnales, entre ellos “El Envidioso”, “Vida Ventajosa”, “El Borracho” y “Dio Vuelta la Moneda”. La banda se ha consolidado como uno de los nombres destacados del regional mexicano y de los corridos de la llamada “vieja escuela”.

Originarios de San Pedro de las Colonias, Coahuila, los hermanos iniciaron su carrera en 2015 tocando en bares, mercados y fiestas locales. Con el paso de los años alcanzaron reconocimiento internacional y en 2021 obtuvieron el Latin Grammy a Mejor Álbum Norteño por “Al Estilo Rancherón”.

Ignacio Ormazábal y Peregrinos del Amor serán parte de los shows

La gira también contará con la participación del cantante chileno Ignacio Ormazábal, conocido como “El Príncipe de las Rancheras”. El artista de 22 años, oriundo de Santa Irene del Huique, en la Región de O’Higgins, comenzó su camino musical desde pequeño y actualmente impulsa un nuevo proyecto junto a Sony Music Entertainment.

Ormazábal también ha colaborado con Alanys Lagos en canciones como “Yo Te Fui a Buscar” y “Llegaste Tú”, además de haber sido telonero de Marisela en el Movistar Arena durante julio de 2026.

A los conciertos también se sumarán Peregrinos del Amor, agrupación formada en 2017 en Curacautín que combina la cumbia ranchera con sonidos modernos. Liderados por Angelino, cuentan con siete integrantes y han colaborado con artistas como Los Ángeles Negros, Los Pincheira del Sur y Los Charros de Lumaco.

Fechas y entradas de Los Dos Carnales en Chile

Las entradas para los tres conciertos estarán disponibles a través de plataformas de venta online.

En Santiago, el show se realizará el viernes 27 de noviembre a las 20:30 horas en el Hipódromo Chile, con tickets mediante Ticketone.

Un día después, el sábado 28, Los Dos Carnales se presentarán desde las 18:00 horas en la Medialuna Monumental de Rancagua, también con venta por Ticketone.

Finalmente, la gira llegará a Coquimbo el domingo 29 de noviembre, con un espectáculo programado para las 15:00 horas en Espacio Peñuelas. Para esta fecha, las entradas se podrán adquirir a través de Passline.

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