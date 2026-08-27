¡Impacto en el espectáculo! Revelan separación de conocida pareja tras 21 años: «De esas parejas que uno nunca piensa que se van a separar»

La vida sentimental de una conocida pareja de la televisión y la música chilena habría llegado a un punto de quiebre. Se trata de Douglas y Ana Sol Romero, quienes, según reveló la periodista Cecilia Gutiérrez, decidieron poner término a su relación después de más de dos décadas juntos.

La información fue entregada por la panelista de Hay que decirlo, quien destacó que se trata de una separación inesperada debido a la extensa trayectoria de la pareja.

“Es de esas parejas que uno nunca piensa que se van a separar, de esas parejas que parecen que van a durar toda la vida. Ellos, después de 21 años de matrimonio y muchos más de relación, decidieron separarse”, afirmó Gutiérrez.

El regreso de Douglas a Chile

De acuerdo con la periodista, la pareja llevaba varios años instalada en Miami. En ese periodo, Douglas también había desarrollado parte importante de su carrera artística fuera de Chile.

Sin embargo, el cantante habría regresado recientemente al país. Esto ocurriría luego de que ambos llevaran algunos meses separados.

“Lo que me cuentan es que ellos llevan ya un par de meses separados, por eso él decidió volver a Chile, incluso tiene algunas presentaciones pactadas acá”, explicó la comunicadora.

Ana Sol Romero, en tanto, permanecería en Estados Unidos debido a la situación familiar de ambos.

“Ella sigue allá, obviamente hay un tema familiar, hijos en el colegio que complican mucho el hecho de que ella pueda volver”, detalló Gutiérrez.

La periodista también aseguró que la decisión de terminar la relación habría partido de la animadora. Según su versión, Douglas no habría querido concretar la separación.

“Para él fue bastante difícil esta separación porque no quería hacerlo. Pero por lo que tengo entendido, él ya está aquí retomando su vida, haciendo sus cosas y ella en Miami”, sostuvo.

¿Qué pasó entre ellos?

Uno de los principales interrogantes tiene relación con las razones que llevaron a la pareja a tomar esta decisión. Hasta ahora, Cecilia Gutiérrez aseguró no contar con información suficiente para confirmar qué habría ocurrido entre ambos.

“¿Los motivos? Aún no los tengo claros, por eso no se los digo”, señaló.

A esto se suma otro movimiento que daría cuenta del cambio en la situación familiar. Según la periodista, Douglas y Ana Sol pusieron a la venta la casa que compartían en Miami y actualmente esperan definir qué ocurrirá con la propiedad.

Por ahora, ninguno de los dos habría entregado públicamente una declaración sobre el quiebre.

También puedes leer en Radio Corazón: Revelan la insólita cifra que Coté López habría cobrado por entrevista en Primer Plano: hizo peculiar petición

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google