Pancho Saavedra lanzó inesperado desafío en vivo y Soledad Onetto respondió con una frase que desató aplausos: «En la punta del pico…»

El regreso de Socios por Chile estuvo marcado por un divertido momento que ocurrió incluso antes del estreno del primer capítulo. Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta llegaron al estudio de Teletrece Central para adelantar algunos detalles de la nueva temporada y aprovecharon la instancia para poner a prueba a Soledad Onetto.

La segunda entrega del espacio, que ahora también cuenta con Pedro Ruminot, recorrerá distintos rincones del país con una particular misión: visitar localidades chilenas cuyos nombres llaman la atención. El debut llevó al trío hasta Agua de la Zorra, en la Región de Coquimbo.

En medio de la conversación, Pancho Saavedra le hizo una inesperada petición a la conductora del noticiero.

“A nosotros nos encantaría; creo que es justo y necesario que digas desde qué lugar comenzamos hasta cuál terminamos en Socios por Chile”, le pidió.

Jorge Zabaleta no dudo en respaldar la idea: «Si no lo dices tó, no nos va a ir bien».

El comentario de Soledad Onetto que causó carcajadas en redes sociales

Lejos de complicarse, Soledad Onetto siguió el juego y lanzó la esperada frase que provocó risas en el estudio.

“Nuestros socios, entonces, que partieron en Agua de la Zorra y van a terminar en La Punta del Pico”, comentó.

Luego de cumplir el desafío, la periodista cerró el momento con una broma que terminó de desatar las risas.

“Los quiero, chicos. Que les vaya muy bien; nos vamos a la pausa. Voy a ver si a la vuelta sigo o no. Volvemos”, lanzó.

El registro comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad de la conductora.

«Amo que no sea IA», «Grande Sole», «me encanta la clase con lo que dice», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

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