«Es fácil decirlo pa un chancho cul… que nunca ha hecho deporte»: Pablo Chill-E se lanzó sin filtro contra partido político tras criticada propuesta

Pablo Chill-E reaccionó molesto a la propuesta del Partido Nacional Libertario (PNL) de eliminar el Ministerio del Deporte. Esto, luego de que la colectividad planteara cerrar esta cartera o fusionarla con otra secretaría de Estado.

La idea surgió tras la salida de Natalia Duco como ministra y rápidamente generó cuestionamientos, entre ellos los del cantante urbano, quien utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo.

Pablo Chill-E se lanzó sin filtro contra partido político tras criticada propuesta

El artista comenzó así sus descargos en Instagram, sin filtro contra los políticos del partido: “Es fácil decirlo pa un chancho culiao que nunca ha hecho deporte”.

Pablo Chill-E también defendió a nuestros atletas: «Con tanto medallista olímpico y deportistas de primera clase que hemos tenido en este país, estas basuras se atreven a dar la idea de eliminar el ministerio», expresó.

“No les basta con todo el retroceso que han provocado en las vidas de los chilenos común y corrientes. Los deportistas, para tener que salir a competir, tienen que hacerse bingos y rifas”, agregó el cantante urbano.

En medio de su descargo, el cantante también realizó una dura crítica al gobierno: “Vamos como el pico como sociedad y país. Es una pena”, manifestó.

Para cerrar, Pablo Chill-E profundizó: “El fascismo sin dudas se disfraza de libertad. Y lo peor es que muchos se están creyendo el cuento de la ‘libertad’”, sentenció.

Leer también: «Donde Hubo Fuego Cenizas Quedan»: Anuel AA estrena canción y aumenta la expectativa por su nuevo álbum «Real hasta la muerte II»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google