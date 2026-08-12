«Como estaba tan enamorada ha hecho alguna estupidez»: Tarotista lanzó inesperada advertencia por supuesto amarre a figura de Mega

Una inesperada escena marcó uno de los capítulos de ¿Volverías con tu ex? 2. Raimundo Cerda participó en una lectura de tarot a cargo de la reconocida tarotista peruana Mirtha Vergara, quien realizó una preocupante interpretación sobre su estado emocional.

Todo comenzó cuando el joven quiso conocer cómo se encontraba a nivel sentimental. Sin embargo, la respuesta de Vergara tomó un giro inesperado luego de revisar las cartas que habían aparecido durante la sesión.

«Ah su madre… Tú te has amarrado solo…», lanzó de entrada la tarotista.

Luego, Mirtha reparó en un detalle que llamó especialmente su atención: la presencia de numerosas espadas en la lectura.

«Ahí están todas las espadas. Él está mal. Las cartas han salido horrorosas, es lo más feo que me ha salido en toda la noche. Las espadas significan desasosiego, angustia. Es posible que se haya hecho algo y es posible que le hayan bajado la energía. Si tú tienes odio, el odio te genera una fuerza negativa», afirmó.

La particular interpretación generó inquietud entre los animadores del espacio, quienes decidieron preguntarle directamente si aquello podía estar relacionado con un supuesto «amarre».

En ese contexto, surgió el nombre de Faloon Larraguibel, expareja de Raimundo Cerda. Ante la pregunta, Vergara entregó una llamativa explicación, aunque siempre desde su interpretación de las cartas.

«Ella se enfermó también. Quieren tenerlo así como un idiota, triste. Tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba tan enamorada ha hecho alguna estupidez que te ha afectado horriblemente, para no perderte, pero te está enfermando», sostuvo.

Raimundo Cerda recordó su quiebre con Faloon

La conversación llevó a Raimundo a hablar sobre el complejo momento que vivió junto a Faloon antes de poner fin a la relación.

Yamila Reyna intervino para entregar una mirada distinta sobre la situación y planteó que el amor también puede llevar a las personas a equivocarse.

«Muchas veces las personas nos cegamos por amor y cometemos errores y eso no significa que no te ame, tal vez es un exceso de amor, y eso es una conversación que deben tener entre ustedes dos», señaló la animadora.

Tras escucharla, Cerda decidió sincerarse sobre los últimos días de su relación. Según relató, ambos atravesaron constantes discusiones y terminaron tomando distancia.

«El último mes era como ‘¿nos vemos o no nos vemos? No, no, no’ y yo de un día para otro le dije ‘mañana viajo’… Fue una pelea constante que no daba para más, mucho carácter involucrado de ambas partes», recordó.

El joven también explicó las razones que lo llevaron a tomar la decisión de terminar.

«Por eso tomé esta decisión, he pensado que a veces amar también es dejar ir. Me enamoro poco, he sido de pocas relaciones, esto afectivamente me ha llegado mucho más fuerte y vivirlo acá adentro han sido días que realmente siento espadas en el piso y otros días salgo para arriba», confesó.

La emoción terminó por sobrepasarlo. Raimundo Cerda no pudo contener las lágrimas y encontró apoyo en Yasmin Valdés, quien lo recibió en su hombro mientras atravesaba el complejo momento.

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