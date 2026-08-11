¿La conocías? App chilena estrena función exclusiva para mujeres y un inesperado beneficio económico

Una nueva alternativa de transporte está incorporando funciones que buscan cambiar la experiencia de los pasajeros y conductores, poniendo el foco en la seguridad, la confianza y los beneficios para quienes utilizan la plataforma.

Se trata de una aplicación chilena con presencia en todo el país, que recientemente sumó una serie de herramientas destinadas a entregar mayor tranquilidad durante los traslados. Entre ellas destaca una opción especialmente pensada para pasajeras.

La función “Mujeres Mueven Mujeres” permite solicitar viajes exclusivamente con conductoras previamente verificadas. De esta manera, las usuarias pueden optar por realizar sus trayectos con otras mujeres, como una alternativa que busca aumentar la sensación de seguridad y confianza.

La nueva función que busca cambiar la experiencia de sus pasajeros

Pero esa no es la única novedad. GetGo también incorporó “Conductor de Confianza”, herramienta que permite a los pasajeros volver a solicitar viajes con un conductor que ya conocen y con quien tuvieron una buena experiencia.

A esto se suma un sistema de verificación de identidad tanto para conductores como para pasajeros, medida que busca aumentar la confiabilidad de los viajes y entregar mayores garantías a quienes forman parte de la comunidad.

La aplicación, además, sorprendió con una propuesta que beneficia directamente a sus usuarios. Se trata de un programa de referidos, mediante el cual las personas que inviten a nuevos usuarios podrán recibir el 15% de la comisión generada por cada viaje realizado por quienes ingresen a la plataforma mediante su recomendación.

“Nuestro objetivo es que las personas se sientan seguras cada vez que utilizan GetGo y, al mismo tiempo, puedan obtener beneficios por recomendar la plataforma”, señalaron Patricio Larraín y Jonathan Acuña, fundadores y voceros de la compañía.

Actualmente, la aplicación ofrece distintas modalidades de transporte, entre ellas GetGo Car, GetGo Ejecutivo, GetGo XL y GetGo Taxi, buscando adaptarse tanto a las necesidades de usuarios particulares como de empresas.

Con estas incorporaciones, la plataforma apuesta por combinar herramientas de seguridad con beneficios para sus propios usuarios, en un mercado donde las aplicaciones de transporte continúan buscando nuevas formas de diferenciar su servicio.

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