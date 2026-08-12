Contaron que habría sido víctima de un robo tras encuentro con hombre en un motel y respondió sin filtro: «Para que sepan…»

Durante los últimos días, Jon Reyes quedó en el centro de los comentarios luego de que Sergio Rojas entregara una particular versión sobre una supuesta situación que habría vivido el periodista.

En su programa «Que te lo digo», Rojas aseguró que su colega habría sufrido el robo de su teléfono después de salir con otro hombre. Según relató, ambos habrían llegado hasta un motel.

«Me cuentan que Jon Reyes salió la semana pasada con un chiquillo, fueron a un lugar de cinco letras a entretenerse, a darse unos besitos, y el chiquillo le salió ratero», afirmó en aquella oportunidad.

La historia rápidamente generó comentarios en redes sociales. Ante la repercusión, el propio Jon Reyes decidió entregar su versión y aclarar qué ocurrió realmente.

Jon Reyes desmiente la versión

A través de un video publicado en sus redes sociales, el periodista aseguró que los hechos fueron diferentes a lo que se comentó públicamente.

«Me he reído harto con las teorías que han salido. Lo primero, contarles que sigo en TeVex y yo publiqué en mi Facebook que mi teléfono había sido hackeado, no robado, y nunca estuve en un motel con una pareja a poto pelado», explicó.

De esta manera, Reyes descartó que su ausencia de TeVex estuviera relacionada con el supuesto robo mencionado por Sergio Rojas.

El periodista también aprovechó la instancia para explicar por qué no ha aparecido en el programa «No es lo mismo».

Según contó, acudió al médico el viernes y recibió una licencia por varios días.

«Fui a medico el viernes y me dio licencia por cuatro días, de lunes a jueves, por lo tanto no voy a estar esta semana nuevamente en No es lo mismo», señaló.

Reveló problema en sus cuerdas vocales

Jon Reyes también entregó detalles sobre el motivo de su licencia médica. El comunicador explicó que atraviesa un problema relacionado con sus cuerdas vocales y que debe cuidarse.

«Algo está pasando por mis cuerdas vocales. Hoy fui al gimnasio y todo, ya estoy haciendo mis actividades normales, pero tengo que cuidarlas, de hecho me duele un poquito, así que para que sepan y no inventen cosas», comentó.

Finalmente, Reyes agradeció las muestras de preocupación que recibió durante los últimos días y aseguró que espera retomar sus actividades la próxima semana.

«He recibido muchos mensajes de gente que estaba preocupada. Agradezco mucho el cariño, pero nos estaremos viendo la próxima semana», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google