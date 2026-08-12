La Pérgola de las Flores vuelve al teatro: fecha, lugar y cómo comprar entradas para la nueva versión

A más de seis décadas de su estreno, «La Pérgola de las Flores» volverá a los escenarios con una propuesta que busca mantener la esencia del clásico de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, pero incorporando una mirada más contemporánea, dinámica y cargada de humor.

La nueva versión estará dirigida por el actor, comediante y músico Gustavo Becerra, junto al músico y director Germán Silva, quienes asumieron el desafío de acercar esta emblemática obra a nuevas generaciones sin perder los elementos que la transformaron en un referente de la cultura nacional.

Una versión con música en vivo y más de 18 artistas

El montaje contará con un elenco de más de 18 artistas y una banda que interpretará la música completamente en vivo. El humor, el ritmo y el trabajo coral serán algunos de los elementos centrales de esta nueva propuesta.

La historia mantiene a personajes tan recordados como Carmela, mientras que canciones como «Yo vengo de San Rosendo» y «Quiero flores» volverán a ocupar un lugar destacado sobre el escenario.

La obra original, estrenada en 1960, retrata las transformaciones de Santiago, las diferencias sociales y la defensa de las tradiciones populares. Más de 65 años después, sus temáticas continúan conectando con distintas generaciones.

¿Cuándo y dónde será «La Pérgola de las Flores»?

La nueva versión de «La Pérgola de las Flores» se presentará el sábado 22 de agosto, a las 20:00 horas, en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas, en Ñuñoa. Las entradas se encuentran a la venta a través del sistema PuntoTicket.

La producción está a cargo de 4 Parlantes y promete convertirse en uno de los panoramas culturales destacados de agosto, especialmente para quienes quieran reencontrarse con uno de los grandes clásicos del teatro musical chileno antes de las celebraciones de Fiestas Patrias.

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