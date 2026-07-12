Chilevisión sorprendió tras anunciar a los nuevos confirmados para Fiebre de Canto: De las teleseries al escenario

Chilevisión continúa revelando a los famosos que formarán parte de Fiebre de Canto. Durante el entretiempo del partido entre Argentina y Suiza en el Mundial, el canal confirmó a dos nuevos integrantes para el estelar musical.

Se trata de Matías Oviedo y Etienne Bobenrieth, quienes buscarán demostrar que, además de la actuación, también tienen talento para el canto.

Chilevisión sorprendió tras anunciar a los nuevos confirmados para Fiebre de Canto

El primer anunciado fue Matías Oviedo, actor con extensa trayectoria en teleseries como Floribella, No abras la puerta y Verdades ocultas, además de diversos trabajos en cine y teatro.

Su vínculo con la música también es conocido. Fue integrante de la banda Julio Pino, desarrolló una carrera como solista y, además, encabezó un tributo a Gustavo Cerati, consolidándose como una voz conocida en Chile.

El segundo confirmado fue Etienne Bobenrieth, quien ha sido parte de exitosas producciones como Perdona nuestros pecados, Isla paraíso y Pobre novio.

Junto a su carrera actoral, también ha explorado la música gracias a su participación en montajes como Juana Rock, el musical de rock latino, experiencia que ahora llevará al nuevo programa de Chilevisión.

Con estos anuncios, ambos actores se suman a Eva Gómez y Fernando Larraín, quienes fueron presentados como los primeros participantes durante la jornada del viernes.

Por ahora, el canal no ha dado a conocer el resto del elenco ni tampoco ha confirmado la fecha de estreno de Fiebre de Canto. Esto, ya que el debut del espacio quedará para después del término de Fiebre de Baile.

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