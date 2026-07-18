«Se vienen horas difíciles para muchos…»: La emotiva dedicatoria de Kike Morandé a los afectados por el temporal en Detrás del Muro

Mega emitió la noche de este viernes un nuevo capítulo de Detrás del Muro, luego de una extensa cobertura informativa por el sistema frontal que afecta a distintas zonas del país.

Antes de dar inicio al programa de humor, Kike Morandé se tomó unos minutos para referirse a la emergencia y enviar un mensaje a las familias que enfrentan las consecuencias del temporal.

El emotivo mensaje de Kike Morandé

El animador explicó que, pese al tono habitual del espacio, el capítulo tendría un significado especial debido a la contingencia: “Aquí estamos en un programa, estamos en un estudio con mucho ánimo, sabiendo que estamos haciendo un capítulo muy especial, muy especial”, comentó.

Luego, Kike Morandé agregó: “Hemos tenido, la verdad, una tarde lluviosa, ayer lluvioso y se vienen horas difíciles para muchos hogares en este país. Demasiada agua nos está cayendo”.

“Por eso, queremos hacer este programa con mucho cariño y dedicárselo a todas las personas que necesitan de un ratito de distracción”, señaló.

Kike Morandé incluso explicó que el equipo de prensa de Mega permanecería atento, en caso de que existiera información de último minuto:

“El departamento de prensa va a estar muy conectado con nosotros. Los equipos están desplegados por todo el país y si es necesario interrumpir, que nos interrumpan. Así lo haremos e interrumpiremos nuestro programa para dar la información del momento”, afirmó.

Finalmente, destacó el objetivo del espacio en medio de la emergencia: “Como siempre, nuestra misión es llevar alegría y un rato de distracción a la casa con lo que sabemos hacer que es reírnos”.

“Así que desde este momento y para todo Chile le decimos que aquí comienza Detrás del Muro”, cerró antes de dar inicio al programa.

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